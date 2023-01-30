Tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çiğdem Çağın (32) idaresindeki 01 FAN 35 plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu Gülpınar Beldesi yakınlarında, Cafer Demirhan (52) kontrolündeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sürücü Çağın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. (AA)
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