Aksaray’da yol verme tartışmasında 4 Afgan, bıçakla saldırdı: 2 yaralı

Aksaray'da saat 17.00 sıralarında Onur Öney ile Can Yalgın Kalealtı Caddesi girişinde araçlarıyla seyrederken yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 4 kişi ile tartışmaya başladı.
Araçtaki 2 kişi, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Onur Öney sağ omuz, sağ bacağı ve sırtından, arkadaşı Can Yalgın ise sağ bacağı ve kalçasına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.