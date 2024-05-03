Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 34 yaralı

Kilis'ten İstanbul istikametine seyir halinde olan Hannan S. kontrolündeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, Ankara-Niğde Otoyolunun Babakonağı mevkinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğunu söyledi.