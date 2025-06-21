Aksaray’da yürek yakan olay

Kaynak: Haber Merkezi
Aksaray’da yürek yakan olay

Aksaray’da borcunu nedeniyle bunalıma giren 30 yaşındaki S.A, intihar ederek yaşamına son verdi.

METİN KURT-AKSARAY / YENİÇAĞ

Olay Aksaray’ın Gözlükuyu Köyü’nde yaşandı. İddiaya göre: 600 bin lira borcu olan 30 yaşındaki S.A, bunalıma girdi. Girdiği bunalımdan çıkamayan A, intihar ederek canına kıydı.

Talihsiz adamı evde eşi ve yakınları tarafından asılı halde bulan aile bireyleri, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.A'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Köy halkını derin bir üzüntüye boğan olayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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