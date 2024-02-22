Aksaray’da zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Aksaray’da zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Aksaray’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını tespit etti. Şahsın kimliğini ve adresini belirleyen jandarma ekipleri tarafından, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziksel takip sonrasında yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, şahsın ikametine bir operasyon gerçekleştirdi. Şüpheli K.E. yakalanırken, evde gerçekleştirilen aramada 50 gram eroin, 5 gram kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. K.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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