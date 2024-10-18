Aksaray'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Görgü tanığı o anları anlattı

Aksaray- Ankara kara yolunun 25'inci kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında saat 07.00 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Balıkesir'den Kapadokya bölgesi Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu, bariyerlere çarpıp, 90 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nesevk edilirken, cenazeler de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da kaza yerine gelip, incelemede bulundu. Kumbuzoğlu, "Balıkesir'den Kapadokya'ya gitmekte olan tur otobüsümüz ilimize 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yolun sağ tarafına devrilmesi suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. İlk tespitlere göre otobüste 41 yolcu, 1 rehber, 2 şoför olmak üzere olduğu tespit edilmiştir. Kaza sonucu maalesef 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yaralı vatandaşlarımızın sevkini Aksaray Devlet Hastanesi'ne gerçekleştirdik. Konuyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. En titiz bir şekilde soruşturma sonucunda gereğini yapacağız" dedi.

YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazayla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazada maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2 vatandaşımız ağır olmak üzere 33 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medya paylaşımında kaza anını da yayınlayan Yerlikaya, daha sonra yaptığı açıklamada 1 hastanın hayata döndürüldüğünü belirtti. Yerlikaya, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3 ‘ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu.

"ŞOFÖRÜN UYUDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Kazaya tanık olan başka bir sürücü Mehmet Tayiroğlu "Otobüs beni solladı. Solladıktan sonra otobüs sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Selektör yaptım, korna çaldım, benim aracım hızı 80 kilometreye sabit olduğu içinde yanına yetişemedim. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi" şeklinde konuştu.

"ARABANIN DEVRİLDİĞİNİ GÖRDÜM"

Yolculardan Ramazan Durmuş da "Uyuyordum. Kemer de bağlıydı. Arabanın devrildiğini gördüm" dedi.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından kaza ile ilgili 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek, "Aksaray-Ankara kara yolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, hafif yaralanan sürücü Nurhan Hazer (55), tedavisinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.