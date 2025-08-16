Aksaray’ın Dünya Kupası açılışında basına kapalı kapılar!

Aksaray / Metin Kurt

Aksaray, turizm potansiyeliyle her geçen gün yükselen bir şehir. Hasan Dağı’ndan Ihlara Vadisi’ne, tarihi dokusundan doğal güzelliklerine kadar dünya çapında tanıtılması gereken pek çok değere sahip olan şehir, bu yıl Yamaç Paraşütü Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Ancak, büyük bir fırsat olarak görülen bu açılış töreninde yaşanan basın krizi tartışmalara neden oldu.

19:30’da Aksaray Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen açılış organizasyonu, beklendiği gibi coşkulu bir tanıtım etkinliğine dönüşmedi. En dikkat çekici nokta ise, yerel basının törene davet edilmemesi oldu. Bu durum, şehirde turizmin tanıtımı konusunda “Aksaray dünyaya açılırken, kendi basınına kapanıyor mu?” sorularını gündeme taşıdı.

TURİZM TANITIMI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Aksaray, son yıllarda özellikle doğa sporları, trekking ve yamaç paraşütü ile öne çıkan bir turizm merkezi haline geldi. Dünya Kupası gibi uluslararası bir organizasyonun şehirde yapılması, hem ekonomiye hem de tanıtıma ciddi katkı sağlayabilecek bir adım olarak değerlendiriliyordu. Ancak, açılışta basının devre dışı bırakılması bu fırsatın gölgelenmesine neden oldu.

“YEREL BASIN GÖRMEZDEN GELİNDİ” TEPKİSİ

Kentte faaliyet gösteren gazeteciler ve medya temsilcileri, davet edilmemenin büyük bir eksiklik ve haksızlık olduğunu dile getirdi.

“Aksaray’ın yükselen değerlerini dünyaya tanıtacak olan basındır. Kendi şehrinin gazetecilerini yok saymak, şehrin geleceğine de zarar vermektir.”

“Malum, Aksaray’da herkesin kendi basını var. Ama bu organizasyon şehrin değil, kişilerin basınına açılmış görünüyor.”

BASINA KAPALI AÇILIŞ, KAMUOYUNDA SORULARI ARTIRDI

Törene kimlerin davet edildiği ve davet listesinde hangi kriterlerin esas alındığı henüz netlik kazanmadı. “Ayrıcalıklı basın mı davet edildi?” sorusu kamuoyunda yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Turizm ve tanıtım gibi şehrin ortak değerini ilgilendiren bir organizasyonda bu tür ayrımcı tutumların sergilenmesi, hem şehrin imajına hem de birlik beraberlik ruhuna zarar verdiği belirtiliyor.

BEKLENTİ: ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR YAKLAŞIM

Kamuoyunda oluşan tepkiler, organizasyonların bundan sonra daha şeffaf ve kapsayıcı yapılması yönünde. Yerel basının yok sayıldığı bir açılış, Aksaray’ın dünyaya açılmasını değil, içine kapanmasını sağlar.