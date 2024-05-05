Aksaray’ın yüksek kesimlere kar yağdı

Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü ve meteorolojinin rüzgar ve şiddetli yağış tahminleri için uyarılarda bulunduğu Aksaray’ın yüksek kesimlerine bugün kar yağdı.

Özellikle Hasan Dağı bölgesinde bulunan Helvadere beldesinin bir kısmı ve Hasan Dağı eteklerinde otellerin bulundu alanlara kar yağdı. Hava sıcaklıklarının 10 ila 2 derece arasında seyrettiği Aksaray’da bugün soğuk hava da etkili oldu.

Kar yağışı ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı il genelinde hava şartları üreticileri de tedirgin etti. Üreticiler soğuk havanın tarlalarını vurmasından tedirgin olduklarını belirtti.