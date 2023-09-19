Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan bir kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye, 24 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

KAYNAK: İHA
Akşehir’de kahvehane sahibi ve kumar oynayanlara ceza

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Meydan Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı yönünde ihbar gelmesi üzerine polis tarafından kahvehaneye baskın düzenlendi. Kahvehanede bir masada kumar oynandığını belirleyen Asayiş Büro ekipleri, kumar oynayan C.T., O.Ş., Ö.O.A., G.İ., S.S. ve M.G. isimli 6 kişi ile iş yeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında işlem yaptı.

aw034136-01.jpgİş yeri sorumlusu M.M.Ç. hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapılırken, C.T., O.Ş., Ö.O.A., G.İ., S.S. ve M.G.'ye ise kişi başı 4 bin 55 lira olmak üzere 24 bin 330 lira idari para cezası kesildi.

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