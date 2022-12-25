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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 17:38
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Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 

Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı 
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Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi, yaptığı istihbarı çalışmaları sonucu zehir tacirleri ve sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

D-300 karayolu üzerindeki uygulama noktasında Konya’dan Afyonkarahisar’a gitmekte olan iki araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekipleri, bir araçta 23 gram metamfetamin, diğer araçta ise 8,5 gram eroin ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araçta bulunan R.K., R.Ş. ve K.V. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti” suçlarından işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. (İHA)
 

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