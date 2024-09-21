Akseki’de trafik kazası: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Akseki’de trafik kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 civarında Akseki-Seydişehir karayolu Yarpuz Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Seydişehir'den Akseki'ye doğru ilerleyen Hüseyin Ç.'nin kullandığı 06 DHT 921 plakalı ticari minibüs, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle kontrolden çıkarak yolun sağındaki dağlık ve taşlık alana çarptı ve devrildi. Kazayı görenler hemen 112 acil çağrı merkezine haber vererek olay yerine ambulans, Bölge Trafik ve jandarma ekiplerinin gelmesini sağladı.

Kazada, minibüs sürücüsü Hüseyin Ç. yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. hafif yaralandı. 112 sağlık ekipleri, Emine Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Akseki Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Akseki’de trafik kazası: 1 yaralı

Akseki’de trafik kazası: 1 yaralı

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