Akşener açıkladı: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın bakanlık mutabakatından haberim yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki bakanlık mutabakatı ile ilgili konuştu. Akşener, Söz konusu protokolden haberinin olmadığını söyledi.

Akşener açıkladı: Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın bakanlık mutabakatından haberim yoktu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ' "Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı üç bakanlık ve MİT bize verilecekti" demişti.

Söz konusu açıklama bir anda siyaset gündeminin üst sıralarına yerleşirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ümit Özdağ ile aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı?" sorusuna, "Var" karşılığını vermişti.

Protokolde Özdağ'a İçişleri Bakanlığı dahil iki bakanlık sözü verip vermediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Benim bu konuda konuşmam en azından ahlaki olarak doğru değil. Protokol evet var, ikimizin arasında imzalandı. Bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta" cevabını vermişti.

AKŞENER “HABERİM YOK” DEDİ

Kılıçdaroğlu ve Özdağ’ın açıklamasına Millet İttifakı cephesinden üst üste yanıtlar gelirken İYİ Parti’de sert tepkiyle karşılanmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise söz konusu protokolden haberinin olmadığını söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, köşe yazısında Akşener’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Saymaz’ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Ben de dün basın danışmanı Murat İde aracılığıyla Akşener'e Özdağ ve Çiray'ın bu iddiasını sordum.

Akşener, danışmanı üzerinden verdiği yanıtta, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan yedi maddelik mutabakatı bildiğini söyledi.

Akşener, şöyle dedi:

“Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.

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