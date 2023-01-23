﻿Akşener, Babacan'ı ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacan ile görüştü.
12.00'de başlayan görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.
Akşener, Altılı Masa'daki genel başkan ziyaretlerine Perşembe günü Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret ederek başlamıştı.
Ardından da Cuma günü sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etmişti. (ANKA)
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