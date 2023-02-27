Akşener bugün Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı adaylığında 'pazarlık' iddialarına açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zorlu, “Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır” dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, bu akşam sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve ‘pazarlık’ iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına ilan edilen ilkeler çerçevesinde kararlı şekilde hazırlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Her iki partiden de bugün Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 28 Şubat Salı (YARIN) saat 11.45'te parti genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyecek.