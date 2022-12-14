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Meral Akşener İstanbul'un seçilmiş başkanı İmamoğlu'na böyle sahip çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına cevap vererek Ankara'dan İstanbul'a hareket eden Meral Akşener, gerçekleştirdiği Saraçhane ziyaretinden çok önemli kareler paylaşıldı. Akşener, İstanbul'un seçilmiş başkanına sahip çıktı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 22:55
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Akşener Ekrem İmamoğlu'na destek verdi sahip çıktı

Meral Akşener İstanbul'un seçilmiş başkanı İmamoğlu'na böyle sahip çıktı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane çağrısına yanıt vererek, Ankara'dan İstanbul'a geldi. İmamoğlu'na makamında bir ziyaret gerçekleştiren Akşener burada önemli açıklamalarda da bulundu.

Verilen mahkeme kararına dair "Kul kurar, kader gülermiş" şeklinde bir açıklamada bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu'na sarılırken görüldüğü fotoğraf karesiyle de "Meral Akşener İstanbul'un seçilmiş başkanına böyle sahip çıktı" dedirtti.

ANKARA'DAN YOLA ÇIKTI

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Akşener, İmamoğlu’nu etiketleyerek, “Ankara'dan yola çıktım, Saraçhane'de görüşürüz” dedi.Akşam saatlerinde Saraçhane’ya ulaşan Akşener, İBB binasında Ekrem İmamoğlu ile buluştu.

İmamoğlu'nun  ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Meral Akşener, İmamoğlu ile fotoğrafının altına “Kul kurar, kader gülermiş… ” yazdı.

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