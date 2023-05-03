Akşener İstanbul’da söz verdi. Emeklilere ve emekçilere en az yüzde 50 zam yapacağız!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde vaandaşlara seslenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; "Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız. Emeklilerin hesabına derhal 15’er bin lira patra yatıracağız ki hayatlarını idame ettirebilsinler.” dedi...

Akşener İstanbul’da söz verdi. Emeklilere ve emekçilere en az yüzde 50 zam yapacağız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Esenyurt’ta seçim irtibat bürosu açılışına katıldı.

Burada vatandaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi:

GABAR’DA VE CUDİ’DE KEMAL BEY’LE BİZİ GÖMÜYORDU RECEP BEY. HERHALDE MEZAR KAZARKEN ORADA PETROL BULMUŞ”

“Helal oylarınızla başbakan olacağım ben. Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal’e, bir oy Meral’e vereceksiniz, öyle başbakan olacağım ben. 14 Mayıs’ta bir seçim var. Sanki seçime değil, savaşa gidiyoruz. Gabar’da ve Cudi’de Kemal Bey’le bizi gömüyordu Recep Bey. Herhalde mezar kazarken orada petrol bulmuş. Ne hayırlı insanlarız, görüyorsunuz. Papatya çayı da etkilemez, artık Xanax, vaziyet öyle. Seçimler, vatandaşın bayramıdır, savaşı değil. Siz velinimetsiniz. Erdoğan ve arkadaşlarına oy verdiğiniz zaman ‘makbul vatandaş’, ama başka bir siyasi partiye oy verirseniz ‘hain, terörist’ olmazsınız. Öncelikle bunu cezalandırın. Gençler, öncelikle size söylüyorum: Sandığa gideceksiniz; annenizi, babanızı, dedenizi, babaannenizi sandığa götüreceksiniz, bir oyu Kemal’e, bir oyu Meral’e attıracaksınız ki 14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu’nu makamına oturtalım.

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“GENÇLERİN ZORLUKLARI VARKEN GABAR’DA MEZAR KAZMAK… BU İZANSIZLIKTIR, SAYGISIZLIKTIR, AYIPTIR”

Burada kadınların akşam sofraya koyacak yemek pişirmekle ilgili sorunu varken, ayısı dayısı olmadığı için atanamamış gençlerin zorlukları varken Gabar’da mezar kazmak… Bu izansızlıktır, saygısızlıktır, ayıptır. Biz, bunlara kulaklarımızı tıkayacağız. Bir ay içinde 100 bin öğretmen atayacağız, diğer dönemde de 150 bin öğretmen atayacağız. Bütün köy okullarını açacağız. Ziraat mühendislerini, veterinerleri bu köylere tayin edeceğiz. Mülakatı kaldıracağız, liyakati öne koyacağız. Kadınlar; bize çok büyük iş düşüyor. Bu arkadaş, bize ‘sürtük, düşük, çürük’ dedi. Asayişten sorumlu bir arkadaş var, LGBT diye duruma takmış durumda? Ben, bütün psikiyatristleri, bu arkadaşları muayeneye davet ediyorum. Sınırlar kevgire dönmüş o kevgir durumunun önünü kapatmak yerine tuhaf evliliklere…

“ÇALMAZSAK, ÇIRPMAZSAK, ÇALDIRMAZSAK, ÇIRPTIRMAZSAK BİZ, BU ÜLKENİN İMKANLARI İÇERİSİNDE BİRİNCİ SINIF, REFAH İÇERİSİNDE, ZENGİN, GÜÇLÜ, MUTLU TÜRKİYE’Yİ BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ”

Ankara’da bir jeliboncu arkadaş var, o da dinozorlara takmış. Harcanan para 16 milyar lira. Bu 16 milyar lira 3 kişinin cebine girmiş. Eğer size verilebilseydi, Türkiye’de bütün gençlerin KYK borçları ortadan kalkabilirdi. Fabrika yapılabilirdi, Mazotta, yemde, elektrikte, ilaçta, gübrede ÖTV’ler indirilebilirdi. Çalmazsak, çırpmazsak, çaldırmazsak, çırptırmazsak biz, bu ülkenin imkanları içerisinde birinci sınıf, refah içerisinde, zengin, güçlü, mutlu Türkiye’yi birlikte başarabiliriz. Türkiye’nin her yerinde konut mağduriyetleri var. Kooperatifler çapmış çırpmış, müteahhitler öyle yapmış gitmiş. Yani nasıl izah edeyim; gücü olmayan çarpılmış. Bunların her birinin önüne geçeceğiz. Çünkü hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı sağlanacak.

"EMEKLİLERE EMEKÇİLERE YÜZDE 50 ZAM"

Ben, ocak ayında emeklilere ve emekçilere zammın yüzde 55 olmasını istemiştim. Ama onlar, o kadar yapmadı. Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız. Emeklilerin hesabına derhal 15’er bin lira patra yatıracağız ki hayatlarını idame ettirebilsinler.”

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