Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

İYİ Partilileri Meral Akşener ve Mansur Yavaş; silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesine ziyarette bulundu.

Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

ANKA'nın haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Akşener’in bugünkü mitingi öncesinde, öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in ailesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adaylarının yanı sıra CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de eşlik etti.

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