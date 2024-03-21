Akşener’den Erdoğan’a emekli çağrısı. 'Bayram ikramiyesini 7.000₺ yap. 11.000₺ seyyanen zam ver'

Mert Tokgöz Aydın / YENİÇAĞ

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Aydın’a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ilk durağı Efeler ilçesi oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i otoban çıkışında karşılayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve siyasi yöneticiler Akşener ile birlikte otobüste şehir turu atarak Efeler Belediyesi hizmet binası önüne geldi.

Efeler Belediyesi önünde pankartlarla karşılanan Akşener’e Efeler Belediyesi tarafından açılan Yüzde Yüz Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası’nda üretilen yerel ürünlerden oluşan sepetler hediye edildi.

Akşener’i makamında ağırlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Akşener’e Aydın’ın sembolü Tralleis Antik Kenti’ndeki ’üçgözler’ olarak bilinen tarihi yapının sembolünün yer aldığı plaket, Akşener’de Başkan Atay’a işlemeli vazo hediye etti.

Başkan Atay ile makamında bir süre makamında görüşen Akşener daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.

“YEREL SEÇİMLERE GİDİYORUZ; BUGÜN OY İSTEMEK İÇİN BURADAYIM”

Meral Akşener yaptığı konuşmada, “Tam 3 yıl boyunca, 20 Ocak 2020’den itibaren dükkân gezdim. Her şehrin, her ilçesine uğradım. Hakkari’den Edirne’ye kadar dolaştım. Bu dükkanların içinde; başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Esnaf unutulmuştu. Halbuki esnaf Türkiye’nin en büyük istihdam yaratan sektörüdür. Oradan öğrendiklerimi kamuoyu ile paylaştım. Dertleri olanları Meclis’te kürsüye çıkarıp konuşturdum. Çözümlerini sizden aldım, kamuoyu ile paylaştım ve iktidara dedim ki; bunları yerine getirin. Bazıları yapıldı, bazıları yapılmadı. 2023’te bir seçim oldu. Bize dediniz ki; Ey Meral Akşener ve İYİ Parti, seni ve partini muhalefet seçtik yani bizim avukatımız olacaksın, sesimiz olacaksın. İktidara da dediniz ki; seni iktidar seçtik, sen de hizmet edeceksin. Yerel seçimlere gidiyoruz; bugün oy istemek için buradayım” ifadelerini kullandı.

“5.000 TL ZAMMI KABUL ETMİYORUZ”

Emekli maaşlarına zam yapılmasını yineleyen Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Seçime giderken araya kaynayan bir durum var; emekliler. Buradan sesleniyorum Sn Erdoğan; hazır seçime gidiliyor. Seçime giderken oylarını alabilmeniz için emeklilerin halini görmeniz lazım. Emekliler aç. Türkiye’nin her yerinde aç. 10.000₺ emekli maaşı alan bir insanın geçinebilmesi mümkün değil. Bayram ikramiyesini 7.000₺ yap. 11.000₺ seyyanen zam ver. Hemen ve derhal. 5.000₺ yapacağını duydum; kabul etmiyoruz. Emekliler adına kabul etmiyorum. Eğer 11.000₺ zam yapmaz, 7.000₺ bayram ikramiyesi vermezse emeklilerimizin oyuna talibim. En düşük emekli maaşını da mutlaka asgari ücret kadar yapacaksın. Sen yapmadığın takdirde ben yaptıracağım söz veriyorum. Bu 4 sene içerisinde görün muhalefet nasıl yapılırmış” ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN, 100 BİN ÖĞRETMEN TAYİN EDECEKSİN MÜLAKATI DA KALDIRACAKSIN”

Öğretmen atamaları hakkında da konuşan Akşener, “Bu ülkede ihtiyacın fazlası olduğu iddia edilen öğretmeni yetiştiriyorsun. O okulları sen açıyorsun. O öğrencileri oraya sen gönderiyorsun. Ananın, babanın, çocuğun ne suçu var? Gidiyor, okuyor ve geliyor. Sonra mülakatla bir KPSS yapıyorsun. 87 puan gidiyor gümbürtüye 73 puanlı sınav kazanıyor. 2023 seçimlerinde hepimiz dedik ki; 100.000 öğretmen tayin edeceğiz. Sn Erdoğan şimdi sana söylüyorum; Ezan şahit olsun, Cumhuriyet’in 100.yılında 100.000 öğretmen tayin edeceksin. Sözümüz var, sözün var. Mülakatı da kaldıracaksın” ifadelerini kullandı.