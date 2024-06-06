Akşener’den iki milletvekili ricası! Erdoğan kapıları kapattı

İYİ Parti’nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, dün Saray’da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’la baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Bu sürpriz görüşme için birçok iddia ortaya atıldı. Kimileri yeni anayasa için kimileri de Akşener’e bir görev verileceğini ileri sürdü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de bugünkü köşesinde bu görüşmeyi değerlendirdi.

“ÖZEL, DERVİŞOĞLU’NU DİNLEMEDİ”

Selvi, İYİ Parti’nin yeni lideri Müsavat Dervişoğlu’nun, partiden ayrılan isimlerin CHP’ye alınmaması için Özgür Özel’den ricada bulunduğunu ancak buna rağmen Özel’in İYİ Parti’den ayrılan yönetici ve milletvekillerini partiye alarak rozet taktığını iddia etti.

“İKİ MİLLETVEKİLİNE ERDOĞAN KAPILARI KAPATTI”

Selvi, aynı konuda Akşener’in Erdoğan’dan ricasını da hatırlattı. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası İYİ Parti’de para ve taciz tartışmaları başlamış, bazı milletvekillerinin istifasına neden olmuştu.

Selvi, “O dönemde iki milletvekilinin AK Parti’ye katılacağı söyleniyordu. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ‘Bu iki milletvekilini partiye almayın’ diye bir mesaj iletti. Sonra ne oldu? O milletvekilleri AK Parti’ye katılmak istediler ama Erdoğan hiçbir zaman o kapıyı açmadı” ifadelerini kullandı.