Kılıçdaroğlu ile görüşen Akşener'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı ikili görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı ceza ardından CHP ve İYİ Parti arasında yaşanan sorunun ele alındığını söyledi. Gazeteci, yazar Murat Yetkin'e konuşan İyi Parti lideri Akşener, Altılı Masa'nın dağılmayacağını, birlikte kazanacaklarını söyledi.

Yetkin Report'ta yer alan habere göre; “İmamoğlu’nun kellesi giderken tartışmanın Meral Akşener’in rol çalmasına nasıl evrildiğini anlayamıyorum, şaşırdım kaldım” diyen Akşener, “Bu bütün muhalifler açısından bir mihenk taşıdır. Çünkü İstanbul Belediyesi'ne kayyım atanması yolunda bir adım atıldı. Terör soruşturması bunun parçasıdır. Diğer belediyelere de sıçrayabileceğine dair bilgi ve değerlendirmem var. Benim gidişin orada muhalefet olarak birlik, beraberlik göstermek içindi. Saygısızlık yapıldı bana” ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA'NIN ADAYI KİM OLACAK?

Akşener, “Masa dağılıyor mu” sorusuna yanıt veren Akşener, “Niye dağılsın Altılı Masa? Birlikte kazanacağımızı söylüyoruz” dedi.

Akşener, Altılı Masa’nın kimi aday göstereceğinin konuşulup konuşulmadığı konusunda ise, “Onu Altılı Masada konuşacağız. İstanbul meselesini konuştuk; onun dışında neleri konuşup konuşmadığımızı söylemedim. Çünkü bu konu gerçekten mihenk taşı” diye konuştu.

Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel sosyal tesislerinde yapılan görüşme talebinin Kılıçdaroğlu’dan geldiğini ifade eden Akşener, dağıtılan fotoğrafta her ikisinin de hayli gergin görünmesini kendisinin geçirmekte olduğu grip hastalığına bağladı, “Gergin bir durum yoktu” dedi.