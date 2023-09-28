Akşener’den Paşayeva için taziye mesajı

Paşayeva, Atatürk’e olan hayranlığıyla bilinen bir isimdi.

Komaya Giren Paşayeva Kurtarılamadı

Paşayeva’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül’de komaya giren Paşayeva’nın tedavi gördüğü başkent Bakü’deki Merkez Klinik Hastanesi’nde hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye’den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

Siyasilerden Taziye Mesajları

Paşayeva’nın vefat haberi sonrası siyasilerden taziye mesajları geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de taziye mesajı yayınlayarak, “Azerbaycan’ımızın değerli milletvekili

Ganire Paşayeva’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim…Kendisinin Türk dünyası için verdiği kıymetli mücadeleyi asla unutmayacağız… Tüm Azerbaycanlı kardeşlerime başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun…” dedi.

Atatürk’e Olan Hayranlığıyla Biliniyordu

Paşayeva, 24 Mart 1975’te Azerbaycan’ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü’nden mezun olan Paşayeva, 1998’de televizyonculuğa başladı. Paşayeva, 2005’te Haydar Aliyev Fonu’nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005’te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu. Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu. Paşayeva, Türkiye’de sayısız etkinliklere katıldı. Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, “Türkiye’nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması” anlamına geldiğini savunuyordu. Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu. Paşayeva, Atatürk’e olan hayranlığıyla bilinen bir isimdi. Atatürk’ün hayatını anlatan bir kitap yazan Paşayeva, “Atatürk’ün izinde yürümek isteyen herkesin okuması gereken bir kitap” demişti.