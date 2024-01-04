Aksigorta ve Arvento'dan araç sahiplerine indirim fırsatı

Kaynak: Haber Merkezi
Aksigorta ve Arvento'dan araç sahiplerine indirim fırsatı
Aksigorta, aracında Arvento takip cihazı bulunan müşterilerine yeni kasko poliçesi ya da yenilemelerde %20 indirim fırsatı sunuyor.

Müşteri odaklı ürün ve hizmet sunan Aksigorta ile araç takip sistemi sektörü markası Arvento yeni bir iş birliğine imza attı. Bu işbirliğine göre, Arvento araç takip sistemi kullanan 1-10 araç sahibi işletmeler, kasko poliçesi ya da poliçe yenilemelerinde Aksigorta’dan yüzde 20 fiyat avantajından yararlanacak. Buna göre, Arvento araç takip cihazı abonelik süresinin bitmesine en az 6 ay kalan kullanıcılar, her cihazı için 1 defaya mahsus olmak üzere indirimden yararlanabilecek. Şartları sağlayan araç kullanıcılarının kasko poliçelerinde sistem üzerinden anında %20 indirim sağlanacak. Bu sayede Arvento kullanan işletmeler, sigorta işlemlerinde maliyet avantajı elde etmiş olacak.

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