Akü hırsızları yakayı ele verdi

Kocasinan ilçesinde farklı tarihlerde 2 araçtan çalınan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

12 saatlik kamera görüntülerinin tamamını inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.B. ve A.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

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Şüpheliler gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, aküler de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.