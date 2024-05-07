Akü hırsızları yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Akü hırsızları yakayı ele verdi
Kayseri'de 2 aracın aküsünü çalan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından 12 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Kocasinan ilçesinde farklı tarihlerde 2 araçtan çalınan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

12 saatlik kamera görüntülerinin tamamını inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.B. ve A.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

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Şüpheliler gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, aküler de sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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