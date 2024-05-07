Akü hırsızları yakayı ele verdi

Kocasinan ilçesinde farklı tarihlerde 2 araçtan çalınan akü hırsızlığı ile ilgili olarak Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
12 saatlik kamera görüntülerinin tamamını inceleyen ekipler; hırsızlık olaylarını H.B. ve A.A.'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.
Şüpheliler gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınırken, aküler de sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.