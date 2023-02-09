Depremzedelerin iletişim için geliştirilen AKUT Güvendeyim uygulaması nasıl kullanılır

AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Genel Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından geliştirilen Güvendeyim uygulamasının deprem, sel ya da diğer acil durumlarda istenilen kişiye SMS'le güvende olunduğuna dair bilgi verilebilir ve konum bilgisi paylaşılabilir olarak tanımlandı. Uygulama sayesinde bir afet anında baz istasyonlarının meşgul edilmemesinin hedeflendiği belirtildi.

GÜVENDEYİM UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIR?

Uygulamanın ayarlar bölümüne girip en az 1 kişinin telefon numarasını kaydedildiğinde 'Güvendeyim' butonu aktif hale geliyor. Uygulama ana ekranındaki 'Güvendeyim' butonuna basıldığında ise telefonun GPS servisi üzerinden aldığı konumu SMS sistemi üzerinden belirtilen kişilere gönderiyor.

Akut, bu konuda aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeyi öneriyor. Uygulama, yükledikten sonra internete ihtiyaç duymuyor. SMS gönderim hakkı bulunuyor.