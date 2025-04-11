Akyazı’da kavga ihbarına giden polisler sürprizle karşılaştı

Kaynak: İHA

Sakarya Akyazı’da esnaf, Polis Haftası’nda polise unutulmaz bir sürpriz yaptı. Esnaf, polise ‘kavga’ ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler pasta kestiler.

Akyazı'da esnaf, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla ekiplere unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Kutlama için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak asılsız Ada Caddesi üzerinde taksi durağında asılsız bıçaklı kavga ihbarı yapıldı.

Kısa süre içerisinde adrese ulaşan polis ekipleri, kavgaya tutuşan kalabalığı ayırmak istediği esnada hiç beklemedikleri bir sürpriz ile karşılaştı. Esnaf, polis ekiplerini çiçekler ve pasta ile karşıladı. Sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan polisler, esnafa duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür iletti. Kutlamayı hazırlayan esnaf ise, "Polislerimize küçük bir mola ve tebessüm hediye etmek istedik. Onların güler yüzü, bizim de motivasyon kaynağımız" ifadelerine yer verdiler.

Öte yandan, olay yerine ulaşan polis ekiplerince telsizden merkeze yapılan, "Bıçaklı kavga yerine burada polislere sürpriz hazırlamışlar, pasta kesiyoruz. Bu şekilde takip edelim" anonsu ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

aw430074-01.jpg

aw430074-02.jpg

aw430074-07.jpg

aw430074-10.jpg

aw430074-03.jpg

Son Haberler
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Gözlerin sessiz çığlığı! Kızarıklık ve şişlik alarm veriyor
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Yönetmen sevgilisinden ayrılmıştı! Ünlü şarkıcı Hadise eski haline geri döndü
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
Brent petrol yükselişte: ABD-Çin ticaret savaşı fiyatları nasıl etkileyecek?
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı
İznik’te yangın faciası: Ev kül oldu: 2 çocukla sokakta kaldı