Al Arabi'den Hakim Ziyech itirafı

Al Arabi Yöneticisi Khalid Al Mas, Le Site Info'ya verdiği demeçte, Ziyech'in kendileriyle anılması hakkında konuştu.

Al Mas, "Hakim Ziyech kalibresindeki bir oyuncuyu hiçbir takım reddedemez" dedi.

Ancak, transferin detaylarına dair bilgi veremeyeceğini belirten Al Mas, her zaman en iyi oyuncuları takıma kazandırmak istediklerini vurguladı.

Fransız basınından Foot Mercato, Al Arabi'nin Ziyech transferinde öne geçtiğini bildirdi.

Galatasaray formasıyla 27 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Ziyech, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Ziyech'in Galatasaray'dan ayrılması gündemdeyken, Al Arabi'nin ilgisi dikkat çekiyor.