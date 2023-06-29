Al-Hilal istedi Mourinho kabul etmedi

Teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in 30 milyon euroluk teklifini Roma'nın projesine odaklanmak için reddetti.

Al-Hilal istedi Mourinho kabul etmedi

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in bu ay başında yaptığı 30 milyon euroluk teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jose Mourinho, Al-Hilal'den gelen teklifi Roma'nın projesine odaklanmak için geri çevirdi.

Geçen sezon Mourinho yönetiminde 55 maça çıkan Roma, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Tüm kulvarlarda 90 puanı hanesine yazdıran İtalyan ekibinde Portekizli çalıştırıcı, 1.64'lük puan ortalaması tutturdu.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı Güncel
Elazığ’da otomobil ters döndü: 1’i ağır 3 yaralı
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü Güncel
Antalya'da çıkan orman yangını söndürüldü
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma Güncel
Kuşadası'nda Caretta Caretta yuvasına çitli koruma
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması Güncel
Erdoğan'dan emekli ve memur maaşı açıklaması
İzmir'de kadın cinayeti Güncel
İzmir'de kadın cinayeti
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu Magazin
Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu
Bariyerlere çarpan araç yan yattı Güncel
Bariyerlere çarpan araç yan yattı