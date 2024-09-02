Al Nassr yıldızıyla yollarını ayırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Al Nassr yıldızıyla yollarını ayırdı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Alex Telles ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da flaş bir gelişme yaşandı.

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TELLES İLE YOLLAR AYRILDI
Al Nassr, Telles'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettiğini açıkladı.

31 yaşındaki oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Al Nassr kulübü yönetimi, Brezilyalı oyuncu Alex Telles ile sözleşmenin karşılıklı rıza ile feshedilmesi konusunda anlaştı.

Al Nassr ile yaptığı tüm çalışmaları takdir ediyor, başarılar diliyoruz.

Teşekkürler Telles'' ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'DA DA OYNADI
Bir dönem Galatasaray formasını da terleten Alex Telles, Suudi ekibiyle 38 maça çıktı.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 3 gol atarken 5 asist yaptı.

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