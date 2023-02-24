Araplar Ronaldo'dan sonra 2 dünya yıldızını daha alacak

Marca'nın haberine göre, Suudi Arabistan temsilcisi Real Madrid'den Luka Modric ve Paris Saint-Germain'den Sergio Ramos'u kadrosuna katmak istiyor.

Al Nassr'ın, Real Madrid'de birlikte forma giyen Ronaldo, Ramos ve Modric 3'lüsünü yeniden bir araya getirmek istediği aktarıldı.

Luka Modric'in, Real Madrid'de kalmak arzusunu dile getirdiği hatırlatılırken, Ramos'un ise geleceği konusunda sessizliğini koruduğu ifade edildi.

Ramos'un, PSG ile sözleşmesinin 4 ay sonra sonra erdiği ve İspanyol savunma oyuncusunun geleceğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

Fransız temsilcisinde, Bayern'e karşı alınan mağlubiyetin ardından atmosferin iyi olmadığı, birçok futbolcu ile birlikte antrenörün de yerlerinin garanti olmadığı öne sürüldü.