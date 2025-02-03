Al-Nassr'ın yeni yıldızı Arabistan'da yaşamayacak

Al-Nassr’a bu kış transferiyle dikkatleri üzerine çeken Jhon Duran, Aston Villa’dan 80 milyon eurodan fazla bir bedelle transfer oldu. Ancak, bu başarılı golcünün Suudi Arabistan’da yaşamayı düşünmediği ve Bahreyn’e yerleşmeyi tercih ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İngiliz basınına göre, Duran, Al-Nassr’a katıldığında, kulüp yetkililerine Bahreyn’de yaşamayı planladığını bildirdi.

Bahreyn’e taşınmayı tercih eden yalnızca Duran değil. Futbol dünyasında daha önce, Steven Gerrard ve Jordan Henderson gibi isimler de Suudi Arabistan yerine Bahreyn’i yaşam için tercih etmişti. Ancak, bu oyuncuların futbol oynadıkları kulüplerin Bahreyn sınırına oldukça yakın olması, onları bu tercihe yönlendirmiş olabilir. Al-Nassr’ın ise Riyad’da bulunması ve Bahreyn’e 500 kilometre mesafede olması, Duran için zorluk yaratacak bir durum.

Al Nassr'dan 77 milyon euroluk transfer

Duran’ın Bahreyn tercihinde etkili olan bir diğer faktör ise, Suudi Arabistan’daki yaşam koşullarına dair belirsizlikler. Özellikle, ülkedeki evlilik dışı ilişkilerin pek hoş karşılanmıyor olması ve birlikte yaşayan çiftlerin ev kiralama sürecinde zorluklarla karşılaşması, genç oyuncuyu bu kararı almaya itti. Zira Suudi Arabistan’da, birlikte yaşamaya karar veren çiftlerin ev kiralama süreçlerinde evlilik cüzdanı talep edilebiliyor.

Fakat, Cristiano Ronaldo gibi ünlü futbolcular için bazı ayrıcalıklar bulunuyor. Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodríguez, Suudi Arabistan'da evli olmadan birlikte yaşıyorlar. Bu tür istisnalar, futbolun süperstarları için geçerli olsa da, Duran için aynı durum söz konusu olmayacak gibi görünüyor.

Bahreyn’de yaşamayı tercih ederse, Duran’ın her gün Riyad ile Bahreyn arasında yaklaşık 5 saat 30 dakika süren bir yolculuk yapması gerekecek. Alternatif olarak, 1,5 saatlik uçak yolculuğuyla da Bahreyn’e geçiş yapabilir. Ancak, genç futbolcunun, Bahreyn’deki evinde kalıp daha fazla zaman geçirmek için daha pratik çözümler arayabileceği de tahmin ediliyor.

Duran’ın bu taşınma kararını almasının bir başka sebebi ise maaşının sağladığı imkanlar. Yıldız futbolcunun yıllık net maaşı, 20 milyon euroya kadar yükseliyor. Bu da saatte 2.300 euro kazanması anlamına geliyor. Duran’ın büyük bir servet biriktirme yolunda olduğu şüphe götürmeyen bir gerçek.

Al-Nassr için önemli bir transfer olan Duran, takımda gösterdiği performansla da uzun vadede çok önemli katkılar sağlayacağı düşünülen bir isim. Ancak, Suudi Arabistan’daki yaşam koşulları ve toplumsal kurallar nedeniyle Bahreyn’de yaşamayı tercih etmesi, transfer sürecinin dikkat çeken en ilginç yönlerinden biri oldu.