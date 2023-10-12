Al Pacino'dan yıllar sonra gelen Madonna paylaşımı

Dünyaca ünlü iki yıldız isim Al Pacino, 70'lerde bir akşam yemeğinden sonra Madonna'nın dilini kulağında gezdirdiğini iddia etti. İkili bu olaydan seneler sonra Madonna’nın şöhretinin zirvesinde olduğu 1990 yılında Dick Tracy filminde birlikte rol aldı.

Al Pacino'dan yıllar sonra gelen Madonna paylaşımı

Baba filmiyle dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan Al Pacino, müzik dünyasında fırtınalar estiren Madonna ile ilgili itirafıyla gündemde.

pacino-madonna.webp

İddiaya göre; şu anda 83 yaşında olan Baba filminin yıldızı, ünlü şarkıcının da bulunduğu bir grup arkadaşlarıyla yemek yerken Madonna’nın dilini kulağına kaydırdığını iddia ediyor. Olayın 1978 ile 1979 yılları arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

O sırada Al Pacino’nun arkadaşı Ed Setrakian’ın kızı Madonna’nın ev arkadaşıydı ve Al, Setrakian’a, “Kızının arkadaşı dilini kulağıma soktu. Eve giderken eğildi ve dilini kulağıma soktu!” diyor.

madnna-alpacino.webp

Pop efsanesi bu olay yaşandığı sırada henüz ünlü değildi, ancak Al Pacino çoktan Baba filmlerinde rol alarak Hollywood’daki yerini sağlamlaştırmıştı.

İkili bu olaydan seneler sonra Madonna’nın şöhretinin zirvesinde olduğu 1990 yılında Dick Tracy filminde birlikte rol aldı. Ancak Madonna’nın filmin yıldızı Warren Beatty ile kısa süreli bir aşk yaşadığı biliniyor.

Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler Dünya
İsrail kara harekatına mı hazırlanıyor? Gazze sınırında sıcak saatler
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor Spor
Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor
Malatya'da deprem halayı Gündem
Malatya'da deprem halayı
Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı Magazin
Bella Thorne yeni yaşını iddialı bir kıyafetle kutladı. 24 saatte 1 milyon dolar kazanarak rekor kırmıştı
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu Spor
Christophe Galtier de parayı seçti. Ronaldo'ya rakip oldu
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'taki büyük canavarı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı Gündem
Özgür Özel CHP kongrelerinde çıkan ‘değişimi’ işaret etti: Hevesleri kursaklarında kaldı