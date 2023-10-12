Al Pacino'dan yıllar sonra gelen Madonna paylaşımı

Baba filmiyle dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olan Al Pacino, müzik dünyasında fırtınalar estiren Madonna ile ilgili itirafıyla gündemde.

İddiaya göre; şu anda 83 yaşında olan Baba filminin yıldızı, ünlü şarkıcının da bulunduğu bir grup arkadaşlarıyla yemek yerken Madonna’nın dilini kulağına kaydırdığını iddia ediyor. Olayın 1978 ile 1979 yılları arasında gerçekleştiği belirtiliyor.

O sırada Al Pacino’nun arkadaşı Ed Setrakian’ın kızı Madonna’nın ev arkadaşıydı ve Al, Setrakian’a, “Kızının arkadaşı dilini kulağıma soktu. Eve giderken eğildi ve dilini kulağıma soktu!” diyor.

Pop efsanesi bu olay yaşandığı sırada henüz ünlü değildi, ancak Al Pacino çoktan Baba filmlerinde rol alarak Hollywood’daki yerini sağlamlaştırmıştı.

İkili bu olaydan seneler sonra Madonna’nın şöhretinin zirvesinde olduğu 1990 yılında Dick Tracy filminde birlikte rol aldı. Ancak Madonna’nın filmin yıldızı Warren Beatty ile kısa süreli bir aşk yaşadığı biliniyor.