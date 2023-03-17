Alaattin Çakıcı ‘Basın danışmanım yok” dedi 'Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet ediyor?'

Ferhat Aydoğan'ın basın danışmanı olmadığını belirten Çakıcı, "Ferhat Aydoğan benim basın danışmanım değildir, yalnızca benim haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak. Ferhat Aydoğan bir yerlere mi hizmet diyor? Jandarma Genel Komutanımız üzerinden hükümeti mi yıpratmak istiyor bunu bilemem" dedi.

Çakıcı Selahattin Yılmaz ile 'samimi duygularını dondurduğunu', sadece 'merhaba'ları kaldığını yazdı. Alaattin Çakıcı, "Benimle herkes fotoğraf çektirmiştir. Bunların bazıları sevgi amacıyla, bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir" dedi

Alaattin Çakıcı sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada “Selahattin YILMAZ ile samimi duygularımı dondurdum. Sadece merhabamız kalmıştır. Ayrıca günlerdir medyada sayın Jandarma genel komutanımızla ile ilgili spekülasyonlar yapılmaktadır. Kendilerini basının dışında tanımıyorum. Herhangi bir telefon görüşmem dahi olmamıştır. Birlikte fotoğrafım dahi yoktur. Ferhat AYDOĞAN benim basın danışmanım değildir. Yalnızca bazı haberlerimi yapmıştır gazeteci olarak. Ferhat AYDOĞAN bir yerlere hizmet mi ediyor? Sayın Jandarma genel komutanımız üzerinden hükümetimi yıpratmak istiyor bunu bilemem. Ayrıca çıktığım günden beri Türkiye'nin her yerinde, yolda, sokakta tanımadığım insanlar benimle resim çektirmektedir. Bunların bazıları sevgi amacıyla bazıları da kötü niyetle kullanılmış olabilir. Benim adıma Türkiye'de kim birini tehdit ederse direk Cumhuriyet savcılığına şikâyet etsin. Bu oğlum dahi olsa. Hayatım boyunca inandığım bir doğruya ne sırtımı çevirdim ne de kıblemi değiştirdim. Benim tarafım devlettir. Devletimin devamı ve bekasıdır.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı

Ferhat Aydoğan, 'Çakıcı'nın adamı' olarak bilinen Selahattin Yılmaz ile birlikte Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i Kahramanmaraş'taki Harekat Komutanlığında ‘ziyaret’ etmiş ve sosyal medyadan birlikte fotoğraflarını paylaşmıştı.