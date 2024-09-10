Alaattin Çakıcı'dan yakın dostu hakkında açıklama. Silahlı saldırıda öldürülmüştü

Kemal Çağlar Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada cadde üzerinde kendisini bekleyen ve cerrahi maske takan bir saldırgan tarafından silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Saldırgan tabancayla 4- 5 el ateş ettikten sonra yaya olarak kaçmış, başından vurulan Kemal Çağlar Temel ise kanlar içinde yere yığılmıştı.

Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ederken cinayete kurban giden Kemal Çağlar Temel'in suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın yakın arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Üsküdar’da kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel’in vurulma anı kamerada

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Kemal Çağlar Temel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, iş yerinin önünde detaylı bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerin ardından Temel’in cenazesi, otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ÇAKICI'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

"Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm." diyen Çakıcı şu ifadeleri kullandı:

"Bugün iş yerinin önünde öldürülen Kemal Çağlar TEMEL’in vefatına çok üzüldüm. Kendisini üç yıldan beri tanırım. Ziyaretime her zaman gelirdi.

Benimle bir akrabalık bağı ve her hangi bir iş ilişkisi yoktu. Allah rahmet eylesin.

Kamuoyuna saygılarımla."