Üsküdar’da kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel’in vurulma anı kamerada

Kaynak: İHA
Üsküdar’da kozmetik firmasının sahibi Kemal Çağlar Temel’in vurulma anı kamerada

Üsküdar’da kozmetik firması sahibi Kemal Çağlar Temel, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Burhaniye Mahallesi'nde saat 11.00 civarında gerçekleşti. İddiaya göre, Temel motosikletiyle iş yerine geldiği sırada maskeli bir saldırgan tarafından pusuya düşürüldü.

Saldırgan, yaklaşık 5 el ateş ettikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Kafasından vurulan Kemal Çağlar Temel, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, saldırganın Temel’e yaklaşıp ateş açtığı ve ardından kaçtığı görülüyor.

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