Alaattin Kazancı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Alaattin Kazancı için bugün öğle namazına müteakip Boztepe Osmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Alaattin Kazancı'nın cenaze törenine Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, eski teknik direktör Orhan ile futbolcular Dorukhan, Denswil, Bakasetas, Uğurcan, Naci, Arda, A.Parmak, Doğucan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Hüseyin Türkmen ve Trabzonspor eski başkanı Ahmet Ağaoğlu da cenazeye katılan isimler arasında yer aldı.

Gazetemiz yazarı Turgay Beşyıldız ve spor basınının önemli isimleri de cenaze törenine katıldı.