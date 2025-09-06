Alaattin Köseler yeniden cezaevine girecek!

Beykoz Belediyesi Alaattin Köseler için verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. Mahkeme Köseler'in tahliyesine yapılan itirazı reddetti. Üst mahkeme, Köseler hakkında yeniden tutuklama talep etti.

Savcılık, dün tahliye edilen Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesine itiraz etti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddetti, üst mahkeme olan 18. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama istedi. Polisler Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’i evinden aldı.

Savcılık, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yanı sıra Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci'nin tahliyesine itiraz etti. Tutuklanmalarını talep etti.

Gerekçe olarak suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması gösterildi. Savcılığın itirazında bu sebeple yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin bu aşamada yetersiz kalacağı öne sürüldü.

