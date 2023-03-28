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Karayipler'de tekne alabora oldu

Karayipler’deki Saint Kitts Adası açıklarında bir tekne alabora oldu. Meydana gelen tekne faciasında 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 13 kişinin de kaybolduğu belirlendi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 23:41
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Alabora olan teknede 13 kişi kayboldu

Karayipler'de tekne alabora oldu
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(İHA) Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.

Karayipler’de tekne faciası yaşandı. Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.

Antigua basınında yer alan haberlerde, teknede 32 kişinin bulunduğu ve 16 kişinin faciadan sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Antigua ve Barbuda Savunma Kuvvetlerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi.

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