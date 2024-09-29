Alabora olan teknede can pazarı: 7 kişi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Alabora olan teknede can pazarı: 7 kişi kurtarıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında alabora olan teknedeki 7 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Biga ilçesine bağlı Bozlar köyü açıklarında saat 17.00 civarında bir tekne alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan 7 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Karabiga beldesine getirildi. Kurtarılan vatandaşlar, ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bozlar açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu Sahil Güvenlik ekiplerimiz 7 vatandaşımızı sudan kurtardı. Vatandaşlarımız tedbir amaçlı İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeleri bulunmamakta ve sağlık durumları iyidir," dedi.

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