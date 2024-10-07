Alaca’da depo yangını: Kontrol altına alındı

Yangın, Alaca ilçesine bağlı Küçükhırka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ahmet Arslan'a ait depoda yangın çıktı, kısa sürede depoyu saran alevler daha sonra evin çatısına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında depo kullanılmaz hale gelirken evin çatısı kısmen zarar gördü. Yangını fark eden ev sahibi 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipler, yangına müdahale ederken olay yerine Alaca belediyesine ait iş makinesi sevk edildi. Yangının başladığı depo kullanılmaz hale gelirken evin çatısına sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.