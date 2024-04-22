Alaca'da park halinde otomobil yandı

Kaynak: İHA
Alaca'da park halinde otomobil yandı
Çorum’un Alaca ilçesinde, park halindeki otomobil yanarken, LPG'li otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Çorum’un Alaca ilçesi Yozgat Caddesi üzerinde B. Vural'a ait 19 LE 754 plakalı bir araçta yangın meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sararken, yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araç söndürüldü. Soğutma çalışmalarından önce araca ait LPG tüpü ve akü bağlantısı kesildi.

Yanan otomobile ait LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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