Alaca'da yangın

Yaz aylarının baş belası olan yangınlar ülkemizin dört bir yanında devam ediyor. Gerek bilinçsiz davranışlar gerek sabotaj gerekse de doğal nedenlerden dolayı meydana gelen yangınlarda binlerce hektarlık alanlarımız küle dönerken yerel ve merkezi yönetimden vatandaşların bilinçli olmasına dair uyarılar peşi sıra yapılmaya devam ediyor.

Çorum’un Alaca ilçesinde Bolatcık köyünden henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangın rüzgar nedeni ile kısa sürede büyüyerek 1000 balyanın küle döndüğü bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Jandarma ekipleri yangın ile alakalı soruşturma başlattı.