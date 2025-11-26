Olay Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde otomobille giden Fatih A. (21) ile Abdulsamet İ. (20), yolda yürüyen Kemal K.'nin yanında durarak yanlarına çağırdı.

Gençler arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kemal K., üstünde taşıdığı bıçakla Abdulsamet İ. ve Fatih A.'yı yaraladı ardından otomobilin camını bıçağın kabzasıyla kırarak kaçtı.

Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Kemal K. daha sonra suç aleti bıçakla Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Kemal K., "Fatih ve Abdulsamet'i neden bıçakladın" sorusuna "Hak ettiler" yanıtı verdi.