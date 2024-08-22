Alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Alacak verecek kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Çankırı'da çıkan alacak verecek kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.


Aktarılan bilgilere göre, Ali Acar ile C.Ö. arasında alacak-verecek sorunu yüzünden tartışma çıktı. Kısa zaman içinde büyüyerek kavgaya dönüşen olayda C.Ö., Ali Acar'ı tüfekle vurdu. Çevredeki vatandaşların yetkiliere ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ali Acar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaş Ali Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. C.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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