Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu, biri öldü

Kaynak: DHA
Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu, biri öldü

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 2 aile fertleri arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Abdullah Taş yaşamını yitirirken, 32 yaşındaki ağabeyi Mevlüt Taş ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimin tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş’a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde can verdi, ağabeyi Mevlüt Taş ağır yaralandı.

sanliurfada-alacak-verecek-kavgasinda-2-463789-137020.jpg

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

sanliurfada-alacak-verecek-kavgasinda-2-463790-137020.jpg

Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi ise otopsi için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Haberler
Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu, biri öldü
Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu, biri öldü
Kalpazan final yaptı! Deniz Baysal sitem dolu mesaj paylaştı
Kalpazan final yaptı! Deniz Baysal sitem dolu mesaj paylaştı
Masterchef eleme adayı kim oldu?
Masterchef eleme adayı kim oldu?
Acil serviste şoke eden ölüm! Tedavi için gelmişti, kendini vurdu
Acil serviste şoke eden ölüm! Tedavi için gelmişti, kendini vurdu
2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
2 araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı