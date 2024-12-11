Alacak-verecek kavgasında 2 kardeş vuruldu, biri öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Denizbacı kırsal Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre, Taş ve Yılmaz aileleri arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma hızla büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kimin tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan mermiler Abdullah Taş ve ağabeyi Mevlüt Taş’a isabet etti. Abdullah Taş olay yerinde can verdi, ağabeyi Mevlüt Taş ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları yasakladı.

Ağır yaralı Mevlüt Taş, sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Abdullah Taş’ın cenazesi ise otopsi için Bozova Enver Yıldırım Devlet Hastanesi morguna sevk edildi. Jandarma ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.