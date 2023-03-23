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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı   

Eskişehir’de alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.   

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 16:20
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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı   

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 2 yaralı   
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Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde iki grup arasında ‘alacak verecek’ meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucu Nuri Ç. ile Ergün A., vücutlarının çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Suç aleti tabanca ile yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İHA)   

                              

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