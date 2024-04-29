Sıcak havadan bunalan inekler kendilerini nehre attı

Kahramanmaraş'ın Karaçayır beldesinde yaşanan olayda, sıcak hava nedeniyle bunalan inekler, serinlemek için nehre girdi. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, sıcak havadan etkilenen ineklerin nehirde keyifli bir şekilde serinlediği görülüyor. İneklerin serinlemek için nehire girmesi, insanları hem şaşırttı hem de gülümsetti. Paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Vatandaşlar, ineklerin bu doğal davranışının sevimliliğine hayran kaldıklarını belirtti. Özellikle sıcak yaz günlerinde hayvanların serinlemek için farklı yöntemler bulduğu ve bu durumun onların ne kadar akıllı ve hayatta kalmaya odaklı olduklarını gösterdiği yorumları yapıldı.