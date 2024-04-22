Alacak verecek meselesinde kan aktı: 2 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde iki grup arasında alacak verecek meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Olay kavgaya dönüşürken, tartışmada M.B.T. (25) ve Y.Ö. (21) silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar, ilk müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, polis ekiplerinin ise olaya karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.