Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü

Kaynak: DHA
Alacak verecek tartışması kanlı bitti: 2 ölü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Aydın’ın Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk isimli kişi, sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk'ün kaldığı eve geldi. İddiaya göre Emre Öztürk'ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı.

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YAKINLARI EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Öğlen saatlerinde ailesi telefonla Aysel Öztürk'e ulaşamayınca evin kapısını kırıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ü evde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesinden sonra anne ve oğlun cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ÖLDÜRÜP KARAKOLA TESLİM OLDU

A.D.'nin ise korkunç cinayeti işlemesinden sonra Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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