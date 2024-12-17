Alanya’da Aralık ayında deniz keyfi

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Alanya'daki yaz havası hem turistleri hem de bölge halkını sevindirdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, plajda vakit geçirip denize girerken, bazı vatandaşlar ise balık tutarak keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 30 yıl önce Konya'dan Alanya'ya taşınan ve bugününü balık tutarak değerlendiren Atilla Arıkan, “Bugün hava gerçekten çok güzel. Türkiye'nin büyük kısmı kış soğuğu ile mücadele ederken, burada adeta yazı yaşıyoruz. Balık yakalayamasam da güzel havanın tadını çıkarmak yeterli” ifadelerini kullandı. Alanya’daki bu sıcak hava, kış ortasında yaz keyfi arayanlar için adeta bir cazibe merkezi oldu.