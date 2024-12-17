Alanya’da Aralık ayında deniz keyfi

Kaynak: İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, hava sıcaklıklarının 20 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler Kleopatra Plajı'na akın etti.

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Alanya'daki yaz havası hem turistleri hem de bölge halkını sevindirdi. Güneşli havayı fırsat bilen turistler, plajda vakit geçirip denize girerken, bazı vatandaşlar ise balık tutarak keyifli bir gün geçirdi.

Yaklaşık 30 yıl önce Konya'dan Alanya'ya taşınan ve bugününü balık tutarak değerlendiren Atilla Arıkan, “Bugün hava gerçekten çok güzel. Türkiye'nin büyük kısmı kış soğuğu ile mücadele ederken, burada adeta yazı yaşıyoruz. Balık yakalayamasam da güzel havanın tadını çıkarmak yeterli” ifadelerini kullandı. Alanya’daki bu sıcak hava, kış ortasında yaz keyfi arayanlar için adeta bir cazibe merkezi oldu.

aw352013-05.jpg

aw352013-04.jpg

aw352013-03.jpg

aw352013-02-1.jpg

Son Haberler
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket