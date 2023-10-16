Alanya'da aranan 21 zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan gözaltına alınan 44 şüpheliden 21'i tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Alanya'da aranan 21 zanlı tutuklandı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Aralarında “Dolandırıcılık, hırsızlık, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, karşılıksız yararlanma, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapmak, başkasına ait kredi kartını kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar vermek, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, taksirle öldürme, kasten öldürme” suçlarından arananların ve cezaevi firarisinin bulunduğu 44 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı.

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